«Лацио» хочет арендовать Малкома у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в римский «Лацио», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, президент «Лацио» Клаудио Лотито и спортивный директор клуба Игли Таре связались с руководством «Барселоны», чтобы провести переговоры об аренде Малкома. Ранее сообщалось, что один из клубов китайской Суперлиги предложил «Барселоне» € 65 млн за 21-летнего бразильского полузащитника.



Напомним, минувшим летом Малком достиг договорённости о трансфере в «Лацио» и должен был прилететь в Рим для прохождения медицинского осмотра, однако в последний момент отменил поездку и перешёл в «Барселону» за € 40 млн. В нынешнем сезоне он провёл пять матчей в испанской Примере, не отметившись результативными действиями. На данный момент игрок восстанавливается после травмы лодыжки.

Китайский клуб предложил «Барселоне» € 65 млн за Малкома