Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Севилья» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

«Севилья» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Футбол / Испания

Сегодня, 6 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве ассистентов главного судьи выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервным рефери на матч назначен Рафаэль Санчес Лопес.

После 17 туров мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (32) — на 3-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе команды 37 очков.

Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Атлетико» на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент