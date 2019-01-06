«Севилья» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 6 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В качестве ассистентов главного судьи выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервным рефери на матч назначен Рафаэль Санчес Лопес.



После 17 туров мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (32) — на 3-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе команды 37 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Атлетико» на «Чемпионате».