«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 6 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Ассистентами главного судьи выступят Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервным рефери на матч назначен Антонио Альберола Рохас.



После 17 туров мадридский «Реал» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (19) — на 15-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером совернования на даннный момент является «Барселона» (37).



Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Реал Сосьедад» на «Чемпионате».