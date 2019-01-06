Александер-Арнольд: не позволим одному поражению разрушить сезон «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сказал, что команда должна правильно отреагировать на поражение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

«Каждое поражение причиняет боль. Но проиграть «Сити» действительно тяжело, потому что мы так долго шли непобеждёнными. У нас было много побед в нынешнем сезоне, и мы боялись этого момента. В глубине души знали, что в конечном итоге проиграем, потому что таков футбол.

В прошлом сезоне рекордная серия «Сити» без поражений прервалась на «Энфилде». Они отреагировали на это новой серией. Это то, что делают топ-команды. Это должны сделать и мы. Нам нужно стать лучше и двигаться дальше. Не позволим одному поражению разрушить наш сезон», — приводит слова полузащитника Goal.

«Ливерпуль», набрав 54 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Сити» (50) — на втором.