Бельерин посетил Лондонскую неделю моды вместо матча «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин не поехал вместе с командой на выездной матч 1/32 финала Кубка Англии с «Блэкпулом» (3:0), который состоялся вчера, 5 января. Свободное время 23-летний испанец решил скоротать на Лондонской неделе моды, сообщает Daily Mail.

Бельерин пропускал игру из-за травмы, полученной в гостевой встрече 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (2:3).

Фото доступно на странице soccerbible в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эктор отдал 4 результативные передачи в 17 играх.

«Арсенал», набрав 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В матче 22-го тура «канониры» на выезде сыграют с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Олимпийский» 12 января и начнётся в 15:30 мск.