«Эйбар» и «Вильярреал» не смогли выявить победителя в матче Примеры

В матче 18-го тура испанской Примеры «Эйбар» принимал «Вильярреал». Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в испанском городе Эйбар и завершилась со счётом 0:0.



После 18 туров «Эйбар» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место турнирной таблице чемпионата Испании, сместив «Сельту». «Вильярреал» (17) располагается на 17-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», в активе которой 37 очков. В тройку лидеров Примеры также входят мадридский «Атлетико» (34) и «Севилья» (32).



В следующем туре чемпионата Испании «Эйбар» сыграет с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу» 13 января, а «Вильярреал» днём ранее примет на своём поле «Хетафе».