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«Хетафе» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

«Хетафе» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Испания

Сегодня, 6 января, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистентами главного судьи выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным рефери на матч назначен Александер Гонсалес Гонсалес.

После семнадцати туров «Барселона» набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (25) располагается на 7-м месте в таблице испанской Примеры.

Прямая видеотрансляция матча «Хетафе» — «Барселона» на «Чемпионате».

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