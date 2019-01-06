«Хетафе» — «Барселона»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 6 января, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию игры.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистентами главного судьи выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервным рефери на матч назначен Александер Гонсалес Гонсалес.



После семнадцати туров «Барселона» набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (25) располагается на 7-м месте в таблице испанской Примеры.



Прямая видеотрансляция матча «Хетафе» — «Барселона» на «Чемпионате».