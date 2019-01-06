Фабрегас: надеюсь, ещё долго буду техничным игроком

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас сказал, что, несмотря на возраст, остаётся техничным игроком.

«Образцовая игра в пас? Мне всегда это было присуще. Есть ощущение, что это умение росло и развивалось вместе со мной. Такие вещи действительно никуда не уходят, потому что это техника. С возрастом может ухудшиться физическая форма, острота, резкость, но техника остаётся. Надеюсь, ещё долго буду техничным игроком», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что в это зимнее трансферное окно Сеск перейдёт в «Монако». 31-летний испанец перестал регулярно выходить на поле с приходом в «Челси» главного тренера Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Фабрегас принял участие в шести матчах.