«Рома» и «Вест Хэм» нацелены на приобретение защитника «Интера» Миранды

Защитник «Интера» Жоао Миранда может покинуть миланскую команду в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, 34-летний бразильский футболист недоволен своим положением в «Интере» и готов покинуть команду, чтобы получить больше игрового времени. Сообщается, что в услугах защитника заинтересованы клубы Бразилии, Китая и ОАЭ, а также «Рома» и «Вест Хэм Юнайтед». Отмечается, что Миранда хотел бы продолжить карьеру в Европе.



«Вест Хэм» уже обратился с предложением к миланскому «Интеру». «Рома», в свою очередь, рассматривает вариант аренды бразильского защитника до конца сезона с возможностью выкупа. «Интер» намерен выручить около € 20 млн за трансфер Миранды.



Миранда перешёл из «Атлетико» в «Интер» в 2015 году. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в семи матчах за итальянский клуб, однако не сумел отметиться результативными действиями.