Лукаку: с Сульшером «Манчестер Юнайтед» вернулся к своему привычному стилю

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о положительных изменениях, которые произошли в команде с приходом Уле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера.

«Мы вернулись к своему привычному стилю. Приятно видеть, что игроки наслаждаются футболом и побеждают. Это самое главное. Мы — «Манчестер Юнайтед», стараемся выигрывать в каждом матче.

Сульшер здорово нам помогает на тренировках. Мне приносит пользу стиль игры, который он хочет видеть в исполнении команды. Он понимает, какой я нападающий, и просто использует мои сильные стороны», — приводит слова Лукаку Sky Sports.

После увольнения Жозе Моуринью с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ромелу забил три мяча в трёх матчах.