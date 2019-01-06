Шевченко: в следующем году «Наполи» с Анчелотти может навязать борьбу «Ювентусу»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о работе Карло Анчелотти на посту наставника «Наполи».

«Мне нравится команда Карло, она конкурентоспособная. Анчелотти сделал несколько умных изменений. Сейчас «Наполи» начинает играть в его стиле. Карло умён, в этом и заключается его главная сила. Он никогда не переживает из-за результата и всегда поддерживает баланс.

Хочу, чтобы кто-то помешал «Ювентусу» снова стать чемпионом Италии. Сейчас разрыв уже слишком большой, но в следующем сезоне «Наполи» может навязать борьбу», — приводит слова Шевченко Football Italia.

«Ювентус», набрав 53 очка, занимает первое место в турнирной таблице Серии А, «Наполи» (44) — на втором. Туринский клуб становился чемпионом Италии последние семь лет.