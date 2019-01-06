Шалимов: когда я приехал в «Химки», мы за пять минут договорились

«Химки» представили фильм о назначении на пост главного тренера клуба Игоря Шалимова. Также в сюжете показаны тренировки команды и ход её подготовки к матчам.



«Шалимов показал себя работой в „Краснодаре“, где он работал с молодёжью, потом работа с главной командой. Команда играла в атакующий футбол. После первой встречи на решение повлияло то, что он просто хочет работать. Вне зависимости от того, Премьер-Лига это или ФНЛ. Это подкупило больше всего», — рассказал генеральный директор клуба Василий Иванов.



«До назначения в „Химки“ я провёл два месяца без работы. Мне позвонил Ульянов, с которым я работал в юношеской сборной и «молодёжке», я его хорошо знаю. Понятно, что на это дал добро Василий Иванов, его я тоже очень хорошо знал до этого. Когда я приехал, мы за пять минут договорились, потому что надо работать. Можно ждать предложений из Премьер-Лиги, выходить на телевидение, быть экспертом. Но есть люди, которые до сих пор ждут и не дождались. Кто-то ждёт два года. Мне сложно было даже представить, чтобы провести без работы даже полгода. Это было конкретное предложение, и предложение интересное», — сказал Шалимов.

После 24 туров «Химки», набрав 31 очко, занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.