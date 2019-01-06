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«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, клуб из 4-й лиги выбил «Марсель»

«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, клуб из 4-й лиги выбил «Марсель»
Футбол / Франция

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Кане Руссийон», выступающий в пятом дивизионе чемпионата страны, принимал «Монако» из Лиги 1. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в составе победителей на 2-й минуте забил французский полузащитник Муса Силла. Таким образом, «Монако» вышел в 1/16 финала турнира, а «Кане Руссийон» из Кубка Франции вылетел.

В другом матче 1/32 финала «Андрезьё» из четвёртого дивизиона на своём поле сенсационно обыграл «Марсель» из Лиги 1 со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

В ещё одной встрече этой стадии Кубка Франции «Реймс» на своём поле обыграл «Ланс» со счётом 2:0 и также вышел в 1/16 финала.

Посмотреть остальные результаты и расписание всех матчей Кубка Франции можно на «Чемпионате».

Кубок Франции. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 16:15 МСК
Кане Руссийон
Кане-ан-Руссийон
0:1
Монако
Монако
0:1 – Силла – 2
Удаления: Lopy, 15 – нет
Кубок Франции. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 16:15 МСК
Андрезьё
Андрезьё-Бутеон
2:0
Марсель
Марсель
1:0 – – 17, 2:0 – – 82
Кубок Франции. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 16:15 МСК
Реймс
Реймс
2:0
Ланс
Ланс
1:0 – Уден – 32, 2:0 – Кафаро – 36 (пен)
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