Майер, выступавший за «Айнтрахт» 14 лет, перешёл в «Санкт-Паули»

Бывший нападающий «Айнтрахта» Александер Майер на правах свободного агента перешёл в «Санкт-Паули». 35-летний немецкий футболист подписал контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2019 года. Отмечается, что по этому соглашению зарплата Майер будет напрямую зависеть от успешности его выступлений, сообщает официальный сайт «Санкт-Паули».

Майер был без клуба с 1 июля 2018 года, когда он покинул «Айнтрахт», за который выступал с 2004 года. Всего форвард провёл 379 матчей за франкфуртскую команду и забил 137 голов. В сезоне-2014/15 он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 19 мячей.

В этом сезоне второго дивизиона чемпионата Германии «Санкт-Паули» располагается на третьем месте в турнирной таблице после 18 туров.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Санкт-Паули».