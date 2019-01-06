«Вест Хэм» хочет купить Кандреву у «Интера»

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику миланского «Интера» Антонио Кандреве. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. «Молотки» интересовались хавбеком ещё прошлым летом, но тогда приняли решение купить у «Лацио» Фелипе Андерсона. Теперь клуб вновь заинтересовался игроком в связи с большим количеством травмированных.

31-летний Кадрева перешёл в «Интер» из «Лацио» летом 2016 года за € 22 млн. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей (четыре — в основном составе) в чемпионате Италии, в которых стал автором одного забитого мяча. Его контракт с миланским клубом действует до лета 2021 года.