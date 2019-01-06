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«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» со счётом 7:0 в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» со счётом 7:0 в матче Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» из английской Премьер-лиги принимал «Ротерхэм Юнайтед», который выступает в Чемпионшипе. Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Зане, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала турнира, а «Ротерхэм Юнайтед» из Кубка Англии вылетел.

В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, «Уотфорд» на выезде обыграл «Уокинг» со счётом 2:0, а «Фулхэм» на своём поле потерпел поражение от «Олдхэм Атлетик» (1:2).

Посмотреть расписание и результаты остальных матчей 1/32 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».

Кубок Англии. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
7:0
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
1:0 – Стерлинг – 12, 2:0 – Фоден – 43, 3:0 – Аджайи – 45+1 (автогол), 4:0 – Жезус – 52, 5:0 – Марез – 73, 6:0 – Отаменди – 78, 7:0 – Зане – 85
Кубок Англии. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Уокинг
Уокинг
0:2
Уотфорд
Уотфорд
0:1 – Хьюз – 13, 0:2 – Дини – 74
Кубок Англии. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
1:2
Олдхэм Атлетик
Олдхэм
1:0 – Одои – 52, 1:1 – Сарридж – 76 (пен), 1:2 – Ланг – 88
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