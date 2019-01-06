«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» со счётом 7:0 в матче Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» из английской Премьер-лиги принимал «Ротерхэм Юнайтед», который выступает в Чемпионшипе. Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Зане, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала турнира, а «Ротерхэм Юнайтед» из Кубка Англии вылетел.

В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, «Уотфорд» на выезде обыграл «Уокинг» со счётом 2:0, а «Фулхэм» на своём поле потерпел поражение от «Олдхэм Атлетик» (1:2).

Посмотреть расписание и результаты остальных матчей 1/32 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».