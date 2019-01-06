«Бавария» и дортмундская «Боруссия» поборются за Морату

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» интересуются нападающим «Челси» Альваро Моратой. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, немецкие клубы уже направили в «Челси» предложения по трансферу форварда, но в Лондоне пока не приняли решения о его будущем. Также испанец входит в сферу интересов «Севильи» и «Милана». «Севилья» готова арендовать Морату, а «Милан» может использовать его в обмене на Гонсало Игуаина.

5 января Мората отметился дублем в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0), забив свои первые голы с ноября.

26-летний Мората перешёл в «Челси» из «Реала» за € 66 млн. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Англии, в которых стал автором пяти забитых мячей. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.