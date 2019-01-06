Президент «Марселя» был в ярости после поражения в матче с клубом из 4-й лиги

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро был в ярости после поражения команды в матче 1/32 финала Кубка Франции с клубом «Андрезьё» (0:2), выступающего в четвёртом дивизионе чемпионата страны, сообщает La Provence.

По информации источника, сразу после вылета клуба из турнира разозлённый глава «Марселя» зашёл в раздевалку команду и отчитал футболистов за поражение. Отмечается, что Эйро не собирается увольнять Руди Гарсию с поста главного тренера команды, несмотря на эту неудачу.

У «Марселя» серия из семи матчей без побед во всех турнирах (пять поражений, две ничьи). Клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 17 туров. Посмотреть полную таблицу Лиги 1 можно на «Чемпионате».