«Ростов» объявил об изменении в тренерском штабе Карпина

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте объявила об изменении в тренерском штабе команды, который возглавляет Валерий Карпин.

«Михаил Осинов прибыл на тренировочный сбор в Турцию. Здесь он будет помогать Валерию Карпину в основной команде. Руководить сборами молодёжной команды в Абрау-Дюрсо будет Александр Маслов», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В январе 2018 года Осинов был назначен на пост старшего тренера молодёжной команды «Ростова» после того, как Маслов вошёл тренерский штаб основной команды.

Осинов выступал за «Ростов» с 2001 по 2009 год, а с 2004 по 2009 год был капитаном команды. Всего он провёл провёл 259 игр за клуб. До 30 июля 2017 года Михаил был рекордсменом «Ростова» по количеству сыгранных матчей в российской истории, пока его не опередил по этому показателю полузащитник Александр Гацкан, который продолжает выступать в команде по сей день.