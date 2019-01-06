Дани Алвес: люди завидуют Неймару, так как у него есть красота, талант и деньги

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес считает, что люди завидуют его партнёру по команде нападающему Неймару.

«Люди завидуют Неймару, так как у него есть всё, что хотят другие: красота, талант, деньги. Он всегда объясняет, что у него на уме, он умный мальчик. Я его очень хорошо знаю. Его критики понимают, что никогда не смогут быть такими, как он. То же самое происходит с Криштиану Роналду ", — приводит слова Алвеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

26-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 222 млн евро. Благодаря этому бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в чемпионате Франции, стал автором 11 забитых мячей и отдал пять результативных передач.