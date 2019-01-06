«Челси» готов отпустить Дзаппакосту в «Лацио» в аренду с правом выкупа

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может перейти в «Лацио», сообщает Football Italia.

По данным источника, английский клуб готов отпустить футболиста в стан римлян на правах аренды с правом последующего выкупа за € 15 млн.

Ранее сообщалось, что игроком также интересовались «Интер», «Ювентус» и «Рома».

26-летний Дзаппакоста перешёл в «Челси» из «Торино» летом 2017 года по инициативе бывшего главного тренера «аристократов» Антонио Конте. Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне он провёл два матча в чемпионате Англии, проведя на поле в общей сложности 18 минут. Также на его счету шесть матчей в Лиге Европы, в которых он стал автором одной результативной передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2021 года.