Гвардиола — о победе со счётом 7:0: «Ман Сити» сыграл так, как и должен был

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ротерхэм Юнайтед» (7:0).

«Мы отнеслись к матчу должным образом и сыграли так, как и должен это делать большой клуб. В матче приняли участие восемь или девять неуставших футболистов, которые смотрели за игрой партнёров по команде в прошлой встрече со стороны.

Общались накануне с Де Брёйне по поводу его самочувствия и возможности принять участие в 65-70 минутах сегодняшнего матча. Он отыграл великолепно, создавал моменты. Что касается Фодена, то он здорово действовал весь матч, но ему ещё есть куда расти. В будущем он будет играть лучше. Уйдёт ли он в аренду? Нет, это невозможно. Он останется в команде.

Мы собираемся попробовать хорошо выступить во всех турнирах, в которых принимаем участие. Нужно заниматься работой, а потом посмотрим, что получится», — цитирует Гвардиолу BBC.