Видео: Роналду с семьёй занимался в спортзале во время перерыва в Серии А

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал, как он вместе с семьёй занимался в тренажёрном зале во время перерыва в чемпионате Италии.

Форвард выложил в своём «инстаграме» видео, на котором его сын занимался на беговой дорожке, а подруга Джорджина Родригес делала приседания.

33-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

После 19 туров «Ювентус», набрав 53 очка, занимает первое место в Серии А. Следующий матч туринский клуб проведёт 21 января на своём поле с «Кьево».