«Тулуза» выбила «Ниццу» из Кубка Франции, «Сент-Этьен» выиграл со счётом 6:0

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Тулуза» принимала «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бафоде Диаките, Макс-Ален Градель, Матьё Доссеви и Мануэл Гарсия. За гостей отличился Ихсан Сакко. Таким образом, «Тулуза» вышла в 1/16 финала турнира, «Ницца» из Кубка Франции вылетела.

В других матчах 1/32 финала турнира «Сент-Этьен» на выезде разгромил «Олимпик Страсбург» со счётом 6:0, «Бордо» на своём поле потерпел поражение во встрече с «Гавром» (0:1), а «Ренн» оказался сильнее «Бреста» (2:2, по пенальти – 5:4).

Посмотреть результаты остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции можно на «Чемпионате».