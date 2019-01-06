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«Тулуза» выбила «Ниццу» из Кубка Франции, «Сент-Этьен» выиграл со счётом 6:0

«Тулуза» выбила «Ниццу» из Кубка Франции, «Сент-Этьен» выиграл со счётом 6:0
Футбол / Франция

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Тулуза» принимала «Ниццу». Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бафоде Диаките, Макс-Ален Градель, Матьё Доссеви и Мануэл Гарсия. За гостей отличился Ихсан Сакко. Таким образом, «Тулуза» вышла в 1/16 финала турнира, «Ницца» из Кубка Франции вылетела.

В других матчах 1/32 финала турнира «Сент-Этьен» на выезде разгромил «Олимпик Страсбург» со счётом 6:0, «Бордо» на своём поле потерпел поражение во встрече с «Гавром» (0:1), а «Ренн» оказался сильнее «Бреста» (2:2, по пенальти – 5:4).

Посмотреть результаты остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции можно на «Чемпионате».

Кубок Франции. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 19:15 МСК
Тулуза
Тулуза
4:1
Ницца
Ницца
1:0 – Диаките – 40, 2:0 – Градель – 45, 2:1 – Сакко – 48, 3:1 – Доссеви – 68, 4:1 – Гарсия – 84
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