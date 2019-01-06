Клуб из середины таблицы 4-го дивизиона выбил «Лестер» из Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Родни Парад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джамилл Мэтт и Падрэйг Амонд, который реализовал пенальти на 85-й минуте. За гостей отличился Рашид Геззаль. Таким образом, «Ньюпорт Каунти» вышел в 1/16 финала турнира, а «Лестер» из Кубка Англии вылетел.

«Ньюпорт Каунти» занимает 13-е место в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона после 25 проведённых матчей. «Лестер» — на седьмой строчке в таблице английской Премьер-лиги после 21 тура.

Посмотреть расписание и остальные результаты матчей 1/32 финала Кубка Англии можно на «Чемпионате».