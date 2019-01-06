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«Фулхэм» хочет арендовать Пьяцу, который принадлежит «Ювентусу»

«Фулхэм» хочет арендовать Пьяцу, который принадлежит «Ювентусу»
Футбол / Англия

«Фулхэм» проявляет интерес к принадлежащему «Ювентусу» хорватскому нападающему Марко Пьяце, сообщает Football Italia.

По данным источника, лондонский клуб хочет арендовать форварда на полгода с правом последующего выкупа за € 20 млн.

В настоящее время хорват выступает за «Фиорентину» на правах аренды, у которой есть опция выкупа за € 20 млн. При этом «Ювентус» сохранил за собой возможность обратного трансфера за € 26 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний Пьяца принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.

Пьяца перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из загребского «Динамо». Сумма трансфера составила € 23 млн. В конце первого сезона он получил тяжёлую травму колена, порвав крестообразные связки. В следующем сезоне его арендовал «Шальке-04».

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