«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад», потерпев шестое поражение в сезоне

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро.

Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился Виллиан Жозе, реализовавший 11-метровый. В середине второго тайма «Королевский клуб» остался в меньшинстве, за две жёлтые карточки был удалён Лукас Васкес. В концовке встречи второй гол забил Рубен Пардо, которому ассистировал Виллиан Жозе.

После матча «Реал» остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 30 очков. «Реал Сосьедад» (22) поднялся на 11-е место.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 января. «Реалу Сосьедад» предстоит домашняя встреча с «Эспаньолом» (14 января).