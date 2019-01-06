«Бенфика» отыгралась со счёта 0:2 и обыграла «Риу Аве» в Примейре

В матче 18-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» победила «Риу Аве» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Луиш Годинью.

Счёт на 17-й минуте открыл Габриелзинью. Всего через три минуты преимущество гостей увеличил Бруну Морейра. Однако ещё до перерыва «Бенфика» сумела отыграться, отличились Харис Сеферович и Жоау Секейра. В середине второго тайма «орлов» вывел вперёд Секейра, а затем окончательный счёт установил Сеферович.

«Бенфика», набрав 35 очков, вышла на второе место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Риу Аве» (19) остался на 10-м месте.

В следующем туре «Бенфика» на выезде сыграет с «Санта Кларой». Матч состоится 11 января.