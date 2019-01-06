Месси вышел на второе место по числу голов в ворота «Хетафе» в матчах Примеры

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

На 20-й минуте каталонская команда открыла счёт в матче благодаря точному удару нападающего Лионеля Месси. Этот мяч стал для аргентинского футболиста 13-м в карьере, который он забил в ворота «Хетафе» в матчах чемпионата Испании. По этому показателю Лионель вышел на второе место среди всех игроков, опередив бывшего партнёра по команде Давида Вилью (12). Больше голов в ворота «Хетафе» в матчах чемпионата Испании забивал только экс-нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду (23).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Барселона». После 35 минут игры гости вели со счётом 1:0.