Солари: на Винисиусе был явный пенальти

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:2).

«Мы потеряли концентрацию в начале матча, это стоило нам пропущенного гола, как и в матче с „Вильярреалом“. Мы сделали всё, чтобы вернуться в игру, но не сумели реализовать свои моменты. Потом произошёл непонятный эпизод. На Винисиусе был явный пенальти. Бывают спорные моменты, и для таких эпизодов есть VAR. Если его не использовать, то в нём нет смысла.

После удаления Васкеса мы не бросили играть, а продолжили биться, это важно.

Винисиус сыграл хорошо. Ему 18 лет, и он очень уверен в себе", — приводит слова Солари Marca.

Напомним, что «Реал» проиграл «Реалу Сосьедад» на своём поле впервые с 2004 года. В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 января.