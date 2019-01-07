Источник: Годин согласовал контракт с «Интером» с зарплатой в € 6 млн

Уругвайский защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин летом может перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, уругваец согласовал с «Интером» условия двухлетнего контракта с зарплатой в € 6 млн в год. В контракте также будет опция о продлении соглашения ещё на год.

Контракт Година с «Атлетико» истекает через полгода, поэтому он может достаться «Интеру» бесплатно. Но при этом итальянцам придётся заплатить агентам футболиста комиссионные в размере € 5 млн. «Атлетико», в свою очередь, пытается убедить игрока подписать новый контракт.

32-летний Годин перешёл в «Атлетико» летом 2010 года из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола.