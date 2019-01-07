«Реал» потерял несколько миллионов из-за слабой посещаемости в этом сезоне

Матч 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» (0:2) на стадионе «Сантьяго Бернабеу» посетило 53 412 болельщиков.

Это второй худший результат посещаемости матча Примеры в этом сезоне для «сливочных». Меньше зрителей было только на матче 1-го тура с «Хетафе» (48 346). Самой посещаемой остаётся встреча 7-го тура с «Атлетико» (78 562).

По данным журналиста ESPN Дермота Корригана, каждые 30 тыс. пустых мест на домашнем матче «Реала» означают, что клуб упустил возможность заработать около € 2 млн. Таким образом, в этом сезоне «Реал» после девяти домашних игр Примеры недосчитался € 13 млн, которые могли бы оказаться в казне клуба при аншлагах.

Средняя посещаемость домашних матчей «Реала» в чемпионате Испании этого сезона составляет 62 708 зрителей при вместимости стадиона в 85 454 человека.