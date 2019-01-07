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Голы Неймара и Мбаппе помогли «ПСЖ» выйти в 1/16 финала Кубка Франции

Голы Неймара и Мбаппе помогли «ПСЖ» выйти в 1/16 финала Кубка Франции
Футбол / Франция

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Понтиви» принимал «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма – Ле Мустуар» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей по голу на свой счёт записали Неймар, Килиан Мбаппе и Юлиан Дракслер, а ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок команды хозяев Силвейн Жюле. Таким образом, парижская команда вышла в 1/16 финала турнира, а «Понтиви» из Кубка Франции вылетел.

«ПСЖ» после 17 проведённых матчей в этом сезоне чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице. «Понтиви» — на пятой строчке в таблице пятого французского дивизиона после 12 туров.

Посмотреть расписание и результаты всех остальных матчей 1/32 финала Кубка Франции можно на «Чемпионате».

Кубок Франции. 1/32 финала
06 января 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Понтиви
Понтиви
0:4
ПСЖ
Париж
0:1 – Jule – 24 (автогол), 0:2 – Неймар – 70, 0:3 – Мбаппе – 77 (пен), 0:4 – Дракслер – 87
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