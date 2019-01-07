СМИ: «Краснодар» договорился о трансфере воспитанника «Арсенала»

Полузащитник шведского клуба АИК Кристоффер Олссон перейдёт в «Краснодар», сообщает Expressen. Сумма трансфера составит порядка € 5 млн.

По информации издания, 23-летний хавбек уже приезжал в Россию, где прошёл медицинское обследование и договорился о подписании долгосрочного контракта. Ожидается, что «Краснодар» объявит о состоявшемся трансфере уже на этой неделе.

Олссон входил в сферу интересов «Фиорентины», «Удинезе» и «Сельты». На его счету четыре матча за сборную Швеции. В составе молодёжной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

Профессиональную карьеру Кристоффер начал в лондонском «Арсенале», за основную команду которого провёл один матч. За АИК Олссон забил 9 голов и отдал 14 результативных передач в 76 матчах.