Абрамович — о возможной покупке «Тоттенхэма» в 2003 году: это хуже, чем Омск

Владелец «Челси» Роман Абрамович перед приобретением лондонского клуба мог купить «Тоттенхэм Хоттспур», сообщает The Sun. Новые подробности стали известны из книги «Клуб», написанной двумя авторами издания Wall Street Journal. Продолжительное время они общались с руководителями ведущих клубов Премьер-лиги.

В книге утверждается, что в 2003 году российский миллиардер нанял швейцарский банк UBS для изучения рынка английского футбола. Одним из выводов было то, что «Арсенал» категорически не продавался. Но бывший заместитель председателя «канониров» Дэвид Дейн подчеркнул, что в клуб предложений не поступало, в ином случае оно было бы рассмотрено.

Сделка по приобретению «Тоттенхэма» сорвалась по другой причине. Проезжая по Тоттенхэм Хай Роуд, Абрамович выглянул из окна своего «Мерседеса» и сказал: «Да это хуже, чем Омск».