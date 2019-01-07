Шикарный гол Суареса в видеообзоре матча «Хетафе» — «Барселона»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Хетафе» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес.

Счёт на 20-й минуте матча открыл Лионель Месси, а затем Луис Суарес увеличил преимущество каталонского клуба. В концовке первого тайма разрыв в счёте сократил Хайме Мата, которому ассистировал Родригес Анхель.

«Барселона», набрав 40 очков, осталась на первом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (25) — на седьмом месте.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

В следующем туре «Барселона» 13 января дома сыграет с «Эйбаром». «Хетафе» на день раньше предстоит выездная игра с «Вильярреалом».