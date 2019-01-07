Пике – о критике VAR: это страна, в которой просто любят поспорить

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался в поддержку системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая часто подвергается критике. В матче 18-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (0:2) арбитр не назначил пенальти за фол на форварде «сливочных» Винисиусе Жуниоре и не воспользовался помощью VAR.

«Когда VAR не было, все спорили из-за того, что системы нет. Теперь она появилась, но споры не утихают из-за её наличия. Я уже говорил: это страна, в которой просто любят поспорить. Иногда мы создаём проблему, когда её не существует. Ясно, это культурный вопрос, но для футбола важно, что теперь VAR помогает арбитрам», — цитирует Пике Marca.

«Барселона» после 18 туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Реал» с 30 баллами – пятый.