«Зенит» и «Бешикташ» претендуют на защитника «Ромы»

«Зенит» и «Бешикташ» проявляют интерес к защитнику «Ромы» Рику Карсдорпу, сообщает в своём «твиттере» турецкий журналист Сафак Малатая. Голландец не получает достаточного игрового времени и может покинуть римскую команду в зимнее трансферное окно.

23-летний защитник был приобретён у «Фейеноорда» летом 2017 года за € 14 млн, но из-за травм и конфликтов с тренером сыграл лишь четыре матча во всех турнирах. Также римляне рассматривают возможность аренды Рика в его бывший клуб. «Фейеноорд» заинтересован в аренде с правом выкупа, «джалоросси» настаивают на обычном шестимесячном соглашении.

В составе «Фейеноорда» Карсдорп становился чемпионом и обладателем Кубка Нидерландов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Фейеноорда» Йерри Юсте.