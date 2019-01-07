Рамос – о судействе в матче с «Сосьедадом»: давно не видел ничего подобного

Защитник «Реала» Серхио Рамос подверг критике действия арбитров в минувшей игре. По его мнению, в матче 18-го тура чемпионата Испании между мадридцами и «Реалом Сосьедад» (0:2) в пользу действующих победителей Лиги чемпионов не назначили два пенальти.

«Оба пенальти были очень очевидными, особенно момент с Винисиусом — это скандальный эпизод. Что касается меня, то Ильяраменди подтолкнул, но он хорошо поработал, чтобы убедить судью в обратном.

Я всегда призывал к внедрению VAR и поддерживаю эту систему, но понятия не имею, почему арбитр не использовал её в этих ситуациях. Просто не могу понять этого. Хотим, чтобы VAR обеспечивал справедливость. Необходимо внести изменения, потому что давно не видел ничего подобного. Высказал судье свои мысли, но он ответил, что был убеждён», — цитирует Рамоса AS.