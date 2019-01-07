Модрич: нельзя винить Солари, он делает фантастическую работу

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Нельзя винить тренера, он делает фантастическую работу, и он не тот, кто не может забить голы или пропускает их. Солари поддерживает нас, верит в нас, а мы должны большим платить ему за это и сохранять концентрацию. «Реал» создал много моментов, но не смог их реализовать. Это болезненное поражение, но до тех пор, пока не удалили Лукаса, я был уверен, что сравняем счёт.

Это трудный момент, но мы должны использовать его, чтобы объединиться и двигаться в одном направлении. Технология VAR — это не то, о чём игрокам нужно думать. Возможно, странно, что судья не поставил пенальти в ворота соперника, но таков футбол», — цитирует хорватского хавбека AS.



После матча «Реал» остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 30 очков.