Клопп: Кейта ещё не тот игрок, который был в «Лейпциге»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что полузащитник Наби Кейта пока не показывает ту игру, которую он демонстрировал в предыдущем клубе. Летом прошлого года хавбек переехал в Англию из «РБ Лейпциг».



Из-за проблем со здоровьем 23-летний футболист выходил на поле последний раз против «Вулверхэмптона» 21 ноября.



«Дело не в травме, иногда так бывает. Я разговаривал с ним и доволен Наби. Он может быть увереннее в матчах. Пока он ещё не тот игрок, который в своё лучшее время блистал в Лейпциге. Он ещё адаптируется, и нужно это учесть. В начале сезона все видели, насколько классно он играл. Он великолепно провёл матч против „Тоттенхэма“. Потом он получил травму здесь, травму там, но он великолепный игрок, и я счастлив, что он в моём распоряжении», — цитирует Клоппа The Guardian.

Клопп: у Кейта разрезана нога, но всё с ним будет хорошо