Давид Луис: в памяти Фабрегас навсегда останется футболистом мирового класса

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал о прощании Сеска Фабрегаса с командой. Ранее сообщалось, что испанец перейдёт в «Монако».



«Он обратился к нам с речью, после чего мы все его поблагодарили и обняли. Думаю, что он выиграл с клубом всё возможное. В моей памяти навсегда останется футболистом мирового класса с отличной техникой, да и просто отличным парнем.



Сеск опытен и хорошо знает футбол. У него была возможность многому научиться с юного возраста. Он всегда заряжал команду уверенностью и энергией, а на поле доказывал, что громкое имя соперника ничего не значит — он в любом случае собирался показать лучшие свои качества.



Это грустно, очень грустно. Мы желаем ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает. Прощание получилось эмоциональным не только для него, но и для всех. Сеск был одним из лучших игроков в Англии», — цитирует бразильца Goal.

Фабрегас: надеюсь, ещё долго буду техничным игроком