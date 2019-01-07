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Директор «Барселоны»: Коутиньо ещё многое даст нам

Директор «Барселоны»: Коутиньо ещё многое даст нам
Футбол / Испания

Директор «Барселоны» Гильермо Амор поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Филиппе Коутиньо. В четырёх последних матчах чемпионата Испании бразилец выходил только на замену, суммарно сыграв 66 минут, и не отметился результативными действиями.

«Коутиньо — игрок с богатым опытом, один из лучших в Европе. Он готов играть и пять минут, и 90. Это футболист, который думает о команде больше, чем о себе. Всегда играет хорошо за «Барселону» и способен в каждом матче выходить с первых минут.

«Барселона» приобрела его, потому что он один из лучших в мире. У него долгосрочный контракт, он ещё многое даст нам», — цитирует Амора Movistar.

В 16 матчах на счету бразильца четыре гола и результативная передача.

СМИ: Коутиньо будет включён в сделку по Мбаппе
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