«Рома» готова увеличить зарплату Маноласу до € 5 млн в год

«Рома» готова увеличить заработную плату защитнику Костасу Маноласу для того, чтобы сохранить его в своих рядах. Как сообщает Football Italia, римляне не против поднять греческому футболисту зарплату с € 3 до € 5 млн в год.

В то же время «Рома» хочет увеличить сумму отступных за Маноласа — в настоящее время они составляют € 36 млн. Контракт защитника с итальянской командой рассчитан до июня 2022 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» следующим летом планирует выкупить у «Ромы» Маноласа. «Красные дьяволы» готовы предложить 27-летнему игроку контракт с зарплатой в размере € 6 млн за сезон.

Костас выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 матчах.