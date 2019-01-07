«Зенит» предложил более € 10 млн за защитника «Фейеноорда» Юсте

Защитник «Фейеноорда» Йерри Юсте может перебраться в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно, сообщает Rijnmond.nl.



По информации источника, сине-бело-голубые сделали клубу из Нидерландов предложение на сумму в более чем € 10 млн. Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» оценивает 22-летнего футболиста примерно в эту же сумму.



Юсте в прошлом сезоне выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов в составе «Фейеноорда». В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов защитник провёл 13 матчей, в которых отметился одним голом. Также он заработал по жёлтой и красной карточке. Контракт Юсте действует до лета 2021 года.



«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка.

СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Фейеноорда»