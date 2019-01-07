«Реал» направит в испанскую федерацию жалобу на судейство в матче с «Сосьедадом»

Представители мадридского «Реала» остались недовольными работой судей в матче 18-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоялся накануне, 6 января, в Мадриде и завершился поражением «сливочных» со счётом 0:2.



Как сообщает Marca, в «Королевском клубе» считают, что решения главного арбитра встречи Хосе Монтеры и его помощников повлияли на итоговый результат. В частности, негодование у представителей «Реала» вызвал не назначенный за нарушение на Винисиусе Джуниоре пенальти. По информации издания, клуб направит в испанскую федерацию футбола официальную жалобу на работу арбитров.



Ранее недовольство судейством в матче с «Реалом Сосьедад» выразили главный тренер «сливочных» Сантьяго Солари и капитан команды Серхио Рамос.

Рамос – о судействе в матче с «Сосьедадом»: давно не видел ничего подобного