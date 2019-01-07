Цорк: не вижу ни одной причины, почему Пулишич не сможет заиграть в «Челси»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк уверен, что полузащитник Кристиан Пулишич будет успешно выступать в составе «Челси».



2 января стало известно, что «Боруссия» договорилась с «Челси» о переходе Пулишича. Хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года. Как сообщает официальный сайт «Боруссии», за переход «Челси» заплатит € 64 млн.



«Он обладает американской уверенностью в себе. Его характер поможет ему в Англии, где немного напряжённее, чем в Бундеслиге. У него есть скорость, дриблинг, он очень хочет добиваться успеха любой ценой. Не вижу ни одной причины, почему он не сможет заиграть там», — цитирует Цорка ESPN.