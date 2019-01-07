Гасперини — единственный тренер Серии А, не верящий в чемпионство «Ювентуса»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оказался единственным из всех 20 тренеров итальянской Серии А, который не верит в то, что по итогам нынешнего сезона чемпионом станет «Ювентус»

Агентство Italpress опросила всех наставников чемпионата Италии — из них 18 ответили, что чемпионский титул достанется туринской команде. Наставник «Торино» Вальтер Маццарри воздержался от ответа, а Гасперини ответил, что лучшей командой Серии А станет «Наполи» под руководством Карло Анчелотти.

После 19 туров «Ювентус» единолично лидирует в турнирной таблице Серии А, имея в активе 53 очка. На девять баллов от него отстаёт «Наполи», третьим идёт «Интер».

Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».