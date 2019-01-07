Артём Ребров поздравил болельщиков «Спартака» с Рождеством

Московский «Спартак» в «Твиттере» опубликовал видеоролик, в котором вратарь команды Артём Ребров поздравляет болельщиков клуба с Рождеством.



«Дорогие друзья, красно-белые! Хочется поздравить вас всех с Рождеством, пожелать в первую очередь здоровья вам и вашим семьям, побольше волшебства, побольше улыбок, побольше тепла и мира вокруг вас. С праздником», — сказал Ребров.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний голкипер принял участие в 3 матчах, в которых команда пропустила 4 мяча. «Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 28 очков. В первом матче после зимнего перерыва красно-белым предстоит сыграть с «Краснодаром». Встреча состоится в Москве 3 марта.