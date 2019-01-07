Пике: были бы рады, если бы Вальверде остался в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался по поводу возможного ухода Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонского клуба. Ранее Вальверде не исключил, что может покинуть стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

«Это решение, которое он примет, и мы будем его уважать. Мы были бы рады, если бы тренер принял решение остаться в команде. Вальверде прекрасно делает свою работу. Он спокоен и добивается результата, тем самым показывая, что его план работает», — цитирует Пике Marca.

«Барселона» после 18 туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу, набрав 40 очков. «Реал» с 30 баллами – пятый. Напомним, Вальверде занимает пост главного тренера «Барселоны» с 2017 года. Вместе с командой 54-летний специалист выиграл чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Испании.